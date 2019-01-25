المكسيك مستعدة للتوسط في أزمة فنزويلا

أعلن الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، سعياً لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

واشترط لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي، قيام بلاده بهذه المهمة بتلقي طلب من الطرفين بذلك.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد رحب، أمس الخميس، باقتراح من المكسيك وأوروجواي بالمساعدة في إطلاق مفاوضات لمنع تصاعد العنف في فنزويلا.

وتعيش فنزويلا أزمة يواجه فيها مادورو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وتسيطر عليها المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن تنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وحصوله على تأييد عدد كبير من الدول الغربية. اقرأ أيضاً... روسيا تعرض التوسط بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية لحل الأزمة السياسية

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