انتهاء الخطر بعد تهديد بوجود قنبلة في قطار بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، انتهاء الخطر بعد أن أجلت 500 راكب من قطار بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقال متحدث إن الشرطة أوقفت القطار فائق السرعة، الذي كان مسافراً من زوريخ في سويسرا إلى مدينة كيل في شمال ألمانيا، في محطة "سود" في مدينة فرانكفورت بعد أن تلقت تهديداً عبر الهاتف بوجود قنبلة.

لكن المتحدث أضاف أن الشرطة لم تعثر على قنبلة أثناء تفتيش القطار في المحطة بالعاصمة المالية لألمانيا وأمكن للمسافرين أن يواصلوا رحلتهم.

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