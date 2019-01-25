مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة : نعترف بجوايدو رئيساً لفنزويلا

خوان جوايدو

وكالات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستعارض التحرك الأمريكي للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للدولة بدلا من نيكولاس مادورو.

وقال نيبينزيا، ردا على سؤال من وكالة "رويترز" حول نية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

حث مجلس الأمن على الاعتراف بزعيم المعارضة جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد: "هذا لن يمر، لن يتغير أي شيء بالنسبة لنا".

وجاء هذا التصريح قبيل بدء جلسة علنية لمجلس الأمن خاصة بتطورات الأحداث

في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا في الأيام الأخيرة أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو، واعتراف عدد من الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

في هذا السياق، نظمت في مختلف أرجاء فنزويلا مسيرات مناهضة ومؤيدة لحكومة الرئيس مادورو، رافقتها اشتباكات وأعمال عنف وشغب أسفرت عن سقوط ضحايا.