- 1/2
- 2/2
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستعارض التحرك الأمريكي للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للدولة بدلا من نيكولاس مادورو.
وقال نيبينزيا، ردا على سؤال من وكالة "رويترز" حول نية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوحث مجلس الأمن على الاعتراف بزعيم المعارضة جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد: "هذا لن يمر، لن يتغير أي شيء بالنسبة لنا".
وجاء هذا التصريح قبيل بدء جلسة علنية لمجلس الأمن خاصة بتطورات الأحداث
وتشهد فنزويلا في الأيام الأخيرة أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو، واعتراف عدد من الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
في هذا السياق، نظمت في مختلف أرجاء فنزويلا مسيرات مناهضة ومؤيدة لحكومة الرئيس مادورو، رافقتها اشتباكات وأعمال عنف وشغب أسفرت عن سقوط ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة : نعترف بجوايدو رئيساً لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.