بومبيو يحث مجلس الأمن على الاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا

خوان جوايدو

وكالات

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للدولة.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة سكاي نيوز عربية اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، بأن بومبيو سيحضر مساء

اليوم جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي خاصة بالأحداث الأخيرة في فنزويلا.

وأضاف بالادينو أن بومبيو "سيحث مجلس الأمن والمجتمع الدولي على إسناد الأمن والسلام الدوليين من خلال الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا بموجب الدستور والتعبير عن الدعم

للحكومة الانتقالية في مهمتها لاستعادة الديمقراطية وحكم القانون".

وتشهد فنزويلا في الأيام الأخيرة أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو، واعتراف عدد من الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

في هذا السياق، نظمت في مختلف أرجاء فنزويلا مسيرات مناهضة ومؤيدة لحكومة الرئيس مادورو، رافقتها اشتباكات وأعمال عنف وشغب أسفرت عن سقوط ضحايا.