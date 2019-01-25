استشهاد فلسطيني وإصابة 39 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

شبان فلسطينيون يحاولون انقاذ احد المصابين - ارشيفية

وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، عن استشهاد شاب وإصابة 39 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وبحسب وكالة "معا" الفلسطينية، فإن الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الجيش الإسرائيلي للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 6

إصابات بالرصاص الحي و6 أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطنا بقنابل الغاز.

ووزعت الإصابات في مختلف مناطق قطاع غزة حيث تنتشر مخيمات العودة الخمسة، فسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة 6 مواطنين في شمال القطاع و10 في منطقة شرق غزة و14 إصابة في الوسطى و7 إصابات في خانيونس وإصابتين في رفح.

ونقلت وكالة "معا" عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن "قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة للوزارة بقنابل الغاز"، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين بالاختناق الشديد شرق غزة.