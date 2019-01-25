11 طالبة من الطائف يشاركون فى مبادرة الإسعافات التطوعية للزوار والمعتمرين

جامعة الطائف

شاركت 11 طالبة من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف ضمن فريق "قدوة التطوعي" اليوم, في تقديم خدمات إسعافية تطوعية في الحرم المكي الشريف، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي.



وتضمنت الخدمات الإسعافية المقدمة من عضوات الفريق للمصلين في المسجد الحرام قياسات الضغط, والسكر, والصداع, وألم العضلات.

وتأتي مشاركة فريق "قدوة التطوعي" في خدمة قاصدي المسجد الحرام, ضمن مشاركات جامعة الطائف في ملتقى مكة

الثقافي ,كيف نكون قدوة,، المقام هذا العام تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".



وتشارك جامعة الطائف في ملتقى مكة

الثقافي لهذا العام بثلاث مبادرات تركز على خدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، ومبادرة "عمرة من الطائف"، ومبادرة "شاهد بلغتهم".



وأطلقت الجامعة مؤخراً مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، لأداء مسؤوليتها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، حيث تهدف البوابة إلى تعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي، وتشجيعهم على الانضمام لفرق الجامعة ومبادراتها التطوعية، وصولاً إلى بناء قاعدة بيانات للمتطوعين من طلبة، وخريجين، وأعضاء

هيئة تدريس وإداريين.



كما أطلقت جامعة الطائف مبادرة "شاهد بلغتهم" التطوعية، التي تهدف إلى نقل صورة واقعية عن رحلة العمرة، وإبراز تجارب المعتمرين في بيت الله الحرام، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، بلغاتهم المختلفة، لتصل الرسالة مباشرة من المعتمرين إلى شعوب العالم أجمع, فيما يشارك في تنفيذ المبادرة فريق عمل طلابي من طلاب وطالبات قسم الإعلام وعلوم الاتصال، حيث تتركز مهمة الفريق حول إنتاج تقارير مرئية يؤديها المعتمرون لبيت الله الحرام حول تجربتهم في العمرة، ابتداء من الوصول لمواقيت الإحرام وحتى الانتهاء من مناسكها.



ويسهم في تنفيذ مبادرة "شاهد بلغتهم" معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب بجامعة الطائف، بتوفير المترجمين للغات المختلفة من طلاب المعهد الذين ينتمون إلى أكثر من 30 جنسية