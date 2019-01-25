ارتفاع عدد قتلى حادث انفجار أنبوب نفط بالمكسيك إلى 109 أشخاص

صورة من موقع الحادث

وكالات

أعلن وزير الصحة المكسيكي جورج ألكوسير، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى جراء حادث انفجار أنبوب نفط بوسط البلاد، ارتفعت إلى 109 أشخاص.



وقال ألكوسير - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي

سي" الأمريكية - إن حصيلة القتلى ارتفعت عقب مصرع عشرة أشخاص إثر إصابتهم بحروق شديدة جراء الانفجار، مشيرا إلى أن المستشفيات تواصلعملها في علاج 40 مصابا.



يشار إلى أن الانفجار قد وقع عندما كان نحو 800 شخص في منطقة "تلاهوليلبان" بولاية "هيدالجو" يعبئون الأوعية بالوقود المتسرب من خط أنابيب رئيسي.



وتعد هذه واحدة من أسوأ الحوادث التي تطال أنابيب الطاقة بالمكسيك.