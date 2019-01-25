بدء أكبر مناورة برية إيرانية لاختبار استراتيجيات حربية جديدة

الجيش الايراني - ارشيفية

كتب - محمد علي محمد

في إطار السياسات الاستراتيجية العسكرية الايرانية، انطلقت صباح اليوم الجمعة مناورات ”اقتدار سبعة وتسعين الكبرى” للقوات البرية التابعة للجيش الإيراني في منطقة واسعة من محافظة أصفهان (وسط البلاد).

وترمي المناورات إلى عرض استراتيجية

حربية جديدة للجيش الإيراني.

ووصف قائد القوة البرية للجيش، كيومرث حيدري، المناورات بأنها الأكبر هذا العام، وأكد مشاركة 12 ألف جندي من القوات الهجومية

في القوات البريّة للجيش في تنفيذ التكتيكات الهجومية الحديثة، بالإضافة إلى مشاركة 1577 مدفعية وعدد كبير من المروحيات المجهزة بأحدث الإمكانيات في المناورات.

وأشار حيدري إلى أنه سيتم في اليوم الثاني من المناورات السبت تقييم نوعين من التغييرات التي أجريت على القوة البرية.