بدء أكبر مناورة برية إيرانية لاختبار استراتيجيات حربية جديدة

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في إطار السياسات الاستراتيجية العسكرية الايرانية، انطلقت صباح اليوم الجمعة مناورات ”اقتدار سبعة وتسعين الكبرى” للقوات البرية التابعة للجيش الإيراني في منطقة واسعة من محافظة أصفهان (وسط البلاد).
وترمي المناورات إلى عرض استراتيجيةحربية جديدة للجيش الإيراني.
ووصف قائد القوة البرية للجيش، كيومرث حيدري، المناورات بأنها الأكبر هذا العام، وأكد مشاركة 12 ألف جندي من القوات الهجومية
وأشار حيدري إلى أنه سيتم في اليوم الثاني من المناورات السبت تقييم نوعين من التغييرات التي أجريت على القوة البرية.
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