تحذيرات فرنسية بشأن الصواريخ الإيرانية

علما فرنسا وايران

كتب - محمد علي محمد

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، الجمعة، إيران أنه في حالة عدم الوصول إلي اتفاق بشأن الأنشطة الصاروخية الإيرانية، فستكون باريس مستعدة لفرض عقوبات علي إيران.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن جان ايف لودريان صرح للصحفيين بأن لا زالت إيران تقوم بأنشطتها الصاروخية، مضيفًا "إذا لم تفضِ المفاوضات إلي حلول، فنحن مستعدون لفرض عقوبات عليها وهم يعلمون ذلك".

وفي وقت سابق، صرح ثلاثة دبلوماسيون بأن بريطانيا والاتحاد الاوروبي يتباحثون فرض عقوبات جديدة علي إيران، مضيفين أن تلك العقوبات ستشمل حظر الأموال و منع سفر أفراد الحرس الثوري الإيراني ، و كذلك عقوبات تتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

و كانت فرنسا إحدي الدول الأوروبية التي طالبت مرارًا بوقف البرنامج الصاروخي الإيراني، ففي الشهر الماضي، طلب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية بإيقاف جميع الفعاليات الصاروخية بلا تأخير، مطالبًا إيران وقف تصنيع الصواريخ الباليستية التي تستطيع حمل رؤوس نووية، مؤكدًا أن البرنامج الصاروخي الإيراني يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وفي العاشر من ديسمبر الماضي صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو و لأول مرة عن إجراء اختبار لصاروخ إيراني متوسط المدي، معتبرًا إياه "خرقًا للقوانين الدولية".

وصدر القرار رقم 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

بعد اتفاق فيينا النووي، و بمقتضاه طُلب من إيران أن تتوقف عن تصنيع الصواريخ الباليستية القادرة علي حمل رؤوس نووية .

و في الآونة الأخيرة، أعلنت إيران أنها قامت بإطلاق صاروخي لقمر صناعي، ولكنه فشل نتيجة خطأ في الحسابات، الأمر الذي أغضب الرأي العام العالمي، في حين صرحت إيران أن ذلك الصاروخ ليست لديه التكنولوجيا اللازمة لحمل رؤوس نووية، و بذلك فإنها لا تخترق الأعراف الدولية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت إلي عقد مؤتمر في العاصمة البولندية وارسو لبحث الدور الإيراني السلبي في منطقة الشرق الأوسط وسط ردود فعل دولية متباينة، و حتي الآن لم تظهر أي تصريحات أخري حول هذا الأمر ، وهو ما دفع بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية القول بأن الولايات المتحدة ستلغي هذا المؤتمر.