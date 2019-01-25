كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء 500 شخص من قطار في ألمانيا بسبب التهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الشرطة الألمانية على "تويتر" اليوم الجمعة، أنه "تم إجلاء 500 شخص من قطار في مدينة فرانكفورت بسبب التهديد بوجود قنبلة".

وحسب تغريدة الشرطة، فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم " آمنون ولا توجد إصابات بينهم".

وتم تطويق رصيفين في محطة السكك الحديدية في فرانكفورت.