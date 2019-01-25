كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في كاراكاس، في بيان، أن المواطنين الأمريكيين المقيمين في فنزويلا أو الذين يسافرون إليها يجب أن يفكروا في المغادرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "يجب على مواطني الولايات المتحدة المقيمين أو المسافرين إلى فنزويلا التفكير في مغادرة البلاد، وأن الرحلات التجارية مازالت متاحة."

وأضاف البيان: "أن الإدارة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم المساعدات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا".

وكان قد ألغى زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي تم تعيينه في منصب رئيس البرلمان قبل يومين المحكمة العليا في البلاد، وأعلن نفسه رئيسا مؤقتا.

ووصف رئيس الدولة، "نيكولاس مادورو"، الحادث بأنه محاولة انقلاب، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأعطى الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

في الوقت نفسه، اعترف عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة بأن "جوايدو" رئيس مؤقت للجمهورية.