كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير مسار رحلة باريس - تونس بعد صياح راكب "الله أكبر" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تحويل مسار رحلة بوينج 737-800 التابعة لشركة طيران ترانسافيا في طريقها إلى تونس من باريس، وذلك بعد أن بدأ أحد الركاب في الصياح "الله أكبر"، في محاولة لدخول قمرة القيادة.

ووردت الأنباء، أنه أثناء الرحلة، قيل إن رجلًا تونسيًا منع من الصلاة في قمرة القيادة ، مما أثار عنفه تجاه مضيف الطيران.

وأفادت أنباء أن الراكب، وهو في الثلاثين من العمر، صاح أنه ينبغي عليهم مساعدته لأنه تونسي أيضًا.

وفي أحد مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، شوهد الرجل يشتبك مع أفراد الأمن الذين يحاولون إخضاعه لأن طائرة بوينج 737-800 لا تزال في الهواء، قائلًا: "قل لي ماذا فعلت؟ أنت تؤلمني. ماذا تفعل؟ الله أكبر".

بعد أن تم السيطرة عليه، هبطت الطائرة بنجاح في مطار نيس كوت دازور، حيث ألقت الشرطة القبض على الرجل الذي يخضع حاليًا للفحص النفسي.

وبحسب ما ورد اضطر المسافرون الذين كانوا متجهين إلى العاصمة التونسية إلى البقاء في نيس طوال الليل قبل أن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم.