كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، تحديد يومي 13 و14 فبراير، موعدا لاجتماع فلسطيني – فلسطيني في العاصمة موسكو، لتسوية التناقضات الداخلية، بمشاركة 10 فصائل.

وقال نوفل في تصريح لوكالة "نوفوستي": "اتفقنا مع الجانب الروسي لإجراء حوار في هذين اليومين (13-14 فبراير).. الجانب الروسي يدعو عشرة فصائل شاركت سابقا في اجتماع 2017".

ووفقا له، فإن وزارة الخارجية الروسية ألزمت معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بإرسال دعوات إلى عشرة فصائل سياسية فلسطينية.

وأضاف السفير الفلسطيني: "لا توجد ردود حتى هذه اللحظة، ونحن نتابع ذلك"، مشيرا إلى أن فلسطين ترحب بهذه الدعوة بشكل عام.

ونقلت "نوفوستي" عن مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية، قوله إن حركتي" فتح" و"حماس"، إلى جانب الفصائل الأخرى، ستشاركان في الحوار.

وقد أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استعداد موسكو لتنظيم اجتماع فلسطيني مشترك.

وطرحت روسيا سابقا فكرة تنظيم اجتماع لحركتي فتح وحماس لتجاوز الانشقاق في الصف الفلسطيني.