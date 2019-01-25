رفيق بوبكر يثير الجدل: “داك شويا ديال التيتز لي عدنا بغاو يحرمونا منو”! – فيديو

بعدما خلق الجدل بتصريحه حول المغربيات، أخيرا، عاد الفنان المغربي، رفيق بوبكر، ليوضح أنه لم يقصد الإساءة، وأن المغربيات متميزات دائما.

وكان رفيق بوبكر قد قال، أثناء حديثه عن موقفه الرافض لقانون التحرش، في برنامج “فاص آفاص” على قناة شدى: “معدناش لاش غنتحرشو أصلا حيت ماعدناش بومبات فحال ميركان”.

ووضح رفيق لـ”اليوم24″ قصده أكثر، وقال: “ماشي قلت معدناش التيتيز، ولكن قصدت أن شويا ديال التيتيز لي كاين بغاو يحرمونا منو”، ويقصد بذلك أن قانون التحرش سيمنع الشباب المغربي من التعرف على فتيات جميلات، مضيفا: “المغربيات ديما طوب”.

يذكر أن رفيق بوبكر عبر في خرجات إعلامية عن رفضه لمضمون قانون التحرش، لأنه سيمنع تعارف الشباب مع الفتيات، ما سيزيد نسبة العنوسة، حسب رأيه.