هل لجأ اتحاد طنجة للسحر والشعوذة في مباراة الوداد؟.. مصدر مسؤول يوضح حقيقة الفيديو – فيديو

تداول عدد من أنصار ومحبي فريق الوداد البيضاوي بشكل واسع، شريط فيديو لأحد الأشخاص المحسوبين على فريق اتحاد طنجة، وهو يقوم برش سائل ما على المرمى الشمالية للملعب الكبير لطنجة، قبل دقائق من انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، برسم الجولة 14 من البطولة الاحترافية.

ولقي شريط الفيديو انتشارا واسعا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” خاصة المناصرة منها للوداد البيضاوي، وتم اتهام الشخص الذي يظهر في الشريط والفريق الطنجاوي بالسحر والشعوذة.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الطنجاوي، أن الشخص الذي قام برش ذلك السائل وأثار كل هذه الضجة، يعمل مساعدا للمكلف بالأمتعة، ويعاني من اضطراب نفسي، وأن “السلوك الذي قام به قبل المباراة لا علاقة له بالسحر والشعوذة كما يدعي عدد من أنصار الفريق الأحمر”.

وشدد المصدر نفسه، في حديث به مع الموقع أن الشخص المعني، إسمه “خالد”، ” معروف بطيبوبته، وكذا بأخلاقه العالية، على الرغم من أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، لكنه لا يمكنه أن يقدم على هذه الخطوة، التي لا يمكن ابدا أن نفكر فيها أو نؤمن بها”.

وأكد المحدث نفسه، أن الصورة التي يتم تداولها، لأحد أفراد الطاقم التقني للفريق الطنجاوي، والتي تزعم بأنه هو من قام برش الماء، ” ليست صحيحة، بل إن الأمر يتعلق بممرض الفريق، وليس هو الشخص الذي ظهر في الفيديو”.

إليكم الفيديو الذي أثار كل هذا الجدل: