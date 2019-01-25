رام الله: شهيدٌ ومُصاب برصاص الاحتلال قرب عين يبرود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد الشاب الفلسطينيّ، أيمن أحمد عثمان حامد (18 عاما)، من بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله، عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيليّ، وفقا لما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.
وأفادت "وفا" بأن جنود الاحتلال تمركزوا داخل أحد الأبراج العسكرية، المقامة بالقرب من قرية عين يبرود القريبة.
ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد حامد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن شابا آخر أُصيب بالرصاص الحي في اليد، جرى نقلة إلى أحد مشافي رام الله لتلقي العلاج.
وفي وقت سابق اليوم، أُصيب 6 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت المصادر بأن مواجهات اندلعت في بلدات المغير بمحافظة رام الله، وكفر قدوم غربي نابلس، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع. بدورهم، رشق المتظاهرون القوات بالحجارة وأحرقوا إطارات مطاطية.
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