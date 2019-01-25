تعادل لهـ. إكسال وخسارة لأخاء الناصرة وأبناء اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق هبوعيل إكسال في مباراته البيتية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط، وسط حضور المئات من المشجعين.

ووصل الفريق الكسلاوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، غير أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل هبوعيل إكسال بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل عكا يوم الجمعة المقبل.

خسارة خارجية لأخاء الناصرة

خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام بيتار تل أبيب الرملة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وجاء الهدف الأول في شباك الفريق النصراوي في الدقيقة 41، ثم في الدقيقة 45 عزز الفريق المضيف تفوقه بهدف ثان، وفي الدقيقة 74 حسم بيتار تل أبيب الرملة المباراة لصالحه بهدف ثالث.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح أخاء الناصرة في الدقيقة 17، كما في الدقيقة 68 أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعب الفريق النصراوي، محمد خطيب.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 20 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر، علما أنه سيستضيف بمباراته المقبلة شقيقه أبناء اللد يوم الجمعة القادم.

أبناء اللد يتخبط في القاع

مني فريق أبناء اللد بخسارة على يد هبوعيل مرمورق رحوفوت بنتيجة هدف يتيم، في المباراة التي استضافها الأول على استاد نس تسيونا.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الخصم في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 17 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق اللداوي بمباراته القادمة ضيفا على شقيقه أخاء الناصرة يوم الجمعة المقبل.