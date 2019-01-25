إصابة 5 أشخاص بحادث طرق قرب المغار بينهم طفلة بحالة حرجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث طرق، وقع مساء اليوم الجمعة، بين مركبتين، قرب مفترق "حنانيا"، وتحديدا على شارع ’806’ بالقرب من بلدة المغار.

وعُلِم أن من بين الإصابات، إصابةٌ حرجة، لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، طالت منطقة الرأس والبطن، فقدت الطفلة الوعي على إثرها.

بالإضافة، إلى إصابة خطيرة لسيدة في الـ32 من عمرها، ورجل (29 عامًا)، وُصِفت إصابته بالمتوسطة، إذ طالت منطقتي الرأس والأطراف.

وقدّمت الطواقم الطبيّة، الإسعافات الأولية للمُصابين، وتم نقل الطفلة والرجل إلى مشفى "رامبام" في حيفا، بطائرة هيليكوبتر، فيما نُقِلت السيدة وجريح آخر، إلى مشفى "بوريا" قرب طبرية، لاستكمال تلقّي العلاج، ولم يُذكر إذا ما نُقِل المُصاب الخامس إلى المشفى.

ووصلت إلى مكان الحادث دوريات من الشرطة، عملت على تنظيم حركة السير في المكان، فيما شرع محققو شرطة السير في التحقيق بملابسات الحادث.

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