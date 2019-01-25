زلزال بقوة 4.5 درجة يهز شمال ايران



هز زلزال، مساء اليوم الجمعة، منطقة اسالم في محافظة كيلان بشمال ايران الخليج 365/ بغدادهز زلزال، مساء اليوم الجمعة، منطقة اسالم في محافظة كيلان بشمال ايران ووقع الزلزال، بحسب وكالة انباء "فارس"، عند الساعة الخامسة و 17 دقيقة عصرا وبلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريشتر. وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض وعلى مسافة 3 كيلومترات من بلدة اسالم و 11 كيلومترا من بلدة هشتبر تالش في محافظة كيلان وفق مركز رصد الزلازل في ايران.





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