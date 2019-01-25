محكمة إثيوبية ترفض إطلاق سراح مستشار رئيس الوزراء السابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت محكمة بحردار الإثيوبية، الجمعة، إطلاق سراح بركت سيمون مستشار رئيس الوزراء السابق في البلاد، وأحد أبرز قيادات الائتلاف الحاكم، وتادسى كاسا الرئيس التنفيذي لشركة "طرت"، اللذين تم توقيفهما منذ يومين على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وطالب المتهمان المحكمة بإطلاق سراحهما بكفالة مالية، والنظر في قضيتهما في أديس أبابا بسبب حالتهما الصحية.

ورفض النائب العام الإثيوبي مطالب المتهمين بالنظر في قضيتهما خارج الإقليم، لأن اتهامات المشتبه بهما تمت في إقليم أمهرا، ولذا لا يمكن النظر فيها خارج نطاق دائرة التخصص، كما رفض الكفالة المالية بسبب أن حجم المهدر من المال العام كبير.

وبعد استماع المحكمة من كلا الجانبين قبلت رأي النائب العام برفض الكفالة، وأمرت بالحراسة المشددة على المتهمين، لكونهما قيادات كبيرة في الحزب الحاكم، وانتهت الجلسة بقرار يقضي بتمديد قضيتهما لـ14 يوما إضافية.

يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين يوم الأربعاء الماضي في العاصمة أديس أبابا، وتم نقلهما إلى مدينة بحر دار عاصمة إقليم أمهرا بشمال إثيوبيا.

وشغل سيمون منصب مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي ماريام ديسالين، واستقال في أكتوبر 2017.

وتنقل في عدة مناصب خلال الفترة الماضية أبرزها وزير الإعلام الإثيوبي، وفي أكتوبر الماضي، أعلن حزب الأمهرا الديمقراطي تجميد عضويته وإحالته للتقاعد ضمن عملية تغيرات واسعة في هيئته القيادية.

ويعتبر سيمون من أقوى وأبرز قيادات الحرس القديم في الائتلاف الحاكم، وهو سياسي وكاتب أصدر عددا من الكتب والمذكرات حول تجربته وآخرين من رفاقه.

ويتولى ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الذي تشكل عام 1989 من "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"حزب الأورومو الديمقراطي" والأمهرا الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا" السلطة في إثيوبيا منذ العام 1991.

ومنذ وصول "آبي" أحمد إلى رئاسة الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، أقال عددا كبيرا من القيادات في الائتلاف الحاكم، أبرزهم سبحت نيقا الذي يعتبر الأب الروحي للحزب.