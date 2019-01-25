رئيس وزراء إيطاليا ينتقد الاتفاقية الفرنسية-الألمانية الموقعة الأسبوع الماضي

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بشدة، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون تم توقيعها الأسبوع الماضي بين فرنسا وألمانيا، معتبراً إياها محاولة لتهميش بلاده والشركاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.

وتُلزم المعاهدة، التي تعرف باسم "آخن" والتي تم إبرامها يوم الثلاثاء الماضي، فرنسا وألمانيا بزيادة التعاون في شؤون السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والإرهاب والتكامل الاقتصادي من بين أمور أخرى.

وبدا كونتي غاضباً من بند في المعاهدة ينص على أن "قبول ألمانيا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعد من أولويات الدبلوماسية الفرنسية-الألمانية".

وفي حديثه لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، علق قائلاً: "ما الخطب؟ ألم نقل دائماً إن الأمر يجب أن يشمل أوروبا؟ أنتم تخدعوننا الآن".

وأضاف كونتي "من المؤكد أن حلفاءنا لا يمكن أن يفكروا في أننا نستطيع الجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدوء و(الاكتفاء) بتأييد القرارات التي يتخذها الآخرون". وتابع: "لا أستطيع قبول فكرة أنه يجب معاملتنا كأطراف ضعيفة في علاقة".

وقال كونتي إن هدف الاتحاد الأوروبي منذ أمد طويل هو أن يحصل الاتحاد الأوروبي ككل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. هذا الامتياز محجوز حالياً للولايات المتحدة وروسيا والصين وعضوي الاتحاد الأوروبي فرنسا وبريطانيا، التي ستنسحب من التكتل قريباً.

واتهم كونتي فرنسا وألمانيا باستخدام "الخطاب الأوروبي لإخفاء السعي وراء مصالح وطنية. والحقيقة هي أننا رأينا فرنسا وألمانيا وهما متورطتان في مخالفة".