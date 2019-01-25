جرحى خلال قمع جنود الاحتلال لمتظاهرين فلسطينيين في الضفة والقطاع

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحتجين سلميين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وجرح شخصان بعد أن أصيبا برصاص حي واختنق والعشرات خلال قمع الاحتلال لشبان في منطقة السهل الشرقي بقرية "المغير" شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر قولها إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المحتجين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق".

وأضافت المصادر أن أهالي القرية أدوا صلاة الجمعة في منطقة السهل، في إطار دفاعهم المستمر عن أراضيهم ضد محاولات الاحتلال الدائمة للاستيلاء عليها، وآخرها المساعي الجارية حالياً لتحويل أحد معسكرات الاحتلال المقامة هناك إلى مستوطنة.

كما أعلن مسعفون في قطاع غزة عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بينهم صحفي أصيب برصاص حي، جراء قمع جنود الاحتلال متظاهرين.

وهذه الجمعة رقم 44 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينياً وأصيب 26 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

تأتي مواجهات اليوم في ظل توتر شهده القطاع قبل يومين أسفر عن سقوط شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي وإصابة ضابط إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.