توقيف مستشار سابق لترامب بعد توجيه اتهامات له ضمن تحقيق مولر

أفاد مكتب المدعي الخاص روبرت مولر أن السلطات الأميركية أوقفت، اليوم الجمعة، روجر ستون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق غير الرسمي في إطار التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.

وتم توجيه سبعة اتهامات لستون تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، بحسب ما أفاد مكتب مولر الذي يقود التحقيق.

وقال فريق المدعي الخاص إن ستون (66 عاماً) أوقف في وقت مبكر صباح الجمعة في "فورت لودردايل" في ولاية فلوريدا "بعد توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين فدرالية كبرى في 24 يناير 2019".

ومن المقرر أن يمثل ستون أمام محكمة في فلوريدا في وقت لاحق اليوم الجمعة، وفق ما أكد المتحدث باسم مولر.

والخطوة هي الأولى التي يقوم بها مولر منذ سبعة أشهر في إطار التحقيق بقضية التدخل الروسي، وبمسألة ما إذا كان ترامب ومقربون منه عرقلوا العدالة.

ووصل عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى منزل ستون في "فورت لودردايل" في فلوريدا في وقت مبكر الجمعة لتوقيفه، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

ودقّ أحد العناصر على الباب قائلاً "مكتب التحقيقات الفدرالي. افتح الباب"، وفق "سي إن إن".

ووفق وثيقة قضائية، فإن "ستون كان حتى عام 2015" عضواً في فريق حملة ترامب الانتخابية، و"حافظ على تواصل دوري مع حملة ترامب ودعمها علناً حتى انتخابات 2016".

ومنذ بدء مولر تحقيقاته، تم توجيه الاتهام إلى العديد من الأشخاص، من بينهم مقربون من ترامب.

وعمل ستون مديراً في حملة ترامب لانتخابات الرئاسة قبل أن يتركها في عام 2015 لكنه استمر في دعم ترامب للفوز بالرئاسة.