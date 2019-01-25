إصابة 14 فلسطينيًّا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

شبان فلسطينيون يحاولون انقاذ احد المصابين - ارشيفية

وكالات

أُصيب 14 متظاهرًا فلسطينياً، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة وكسر الحصار"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وشارك في المسيرة الأسبوعية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إضافة إلى عدد من القيادات البارزة في الفصائل الفلسطينية، بينها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، حسب مراسل الأناضول.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان له، إن "14 فلسطينيًّا أصيبوا بجراح

إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم قرب الحدود الشرقية للقطاع"، دون مزيد من التفاصيل حول درجة خطورة هذه الإصابات.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت الوزارة، أن 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة"، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

من جهته، أفاد مراسل الأناضول بأن آلاف الفلسطينيين توافدوا مساء الجمعة نحو مخيمات

"العودة" المُقامة في 5 نقاط على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

واستهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول الحدود الشرقية للقطاع المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق المراسل.

ومنذ نهاية مارس من العام الماضي، يشارك فلسطينيون في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، بمسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية قرب حدود غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.