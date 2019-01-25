سلطان القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي "أميركية الشارقة"

جدة- عبد المنعم البراشي:

أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، أن الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة ترتكز على عدة بنود تشمل البرامج الدراسية، وتحقيق الاستدامة، والتواصل مع المجتمع، ودعم البحث العلمي والابتكار، مشيرا إلى أن كل ما تحتاجه الجامعة يتم متابعته عبر اللجان المتخصصة، خاصة على مستوى الطلبة الذين تعمل الجامعة على تهيئة كل سبل الراحة لهم لصقلهم وتطوير مستواهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه في الحفل السنوي لرابطة خريجي الجامعة الأميركية

في الشارقة مساء أمس الخميس، في الساحة الرئيسية لحرم الجامعة.

وأشار الدكتور القاسمي إلى اهتمام الجامعة الأميركية في الشارقة وحرصها على توفير كافة ما تحتاجه وفق نظام دقيق ، وأضاف : هذه الجامعة لها مجلس، ليس كالمجالس الأخرى فهو يناقش كل صغيرة وكبيرة في الجامعة من المرافق وحتى التخطيط العالي العلمي، كل شيء وكل فئة، وكل نشاط في هذه الجامعة هناك لجنة تقوم على دراسة كل صغيرة

وكبيرة.

وأعلن خلال كلمته، عن اعتماد الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة الأميركية في الشارقة، قائلا: "في الآونة الأخيرة اعتمد المجلس خطة استراتيجية طموحة وهي تتكون من أربعة بنود.

البند الأول: أن الجامعة تسير في مستوى متميز من مخرجات البرامج الدراسية، وهذا المستوى يجب أن نحافظ عليه على مد الأيام.

البند الثاني: تحقيق الاستدامة لهذه الجامعة من محافظة على مداخل الجامعة وعلى مخارجها، والتعامل العلمي، وكل هذه الأمور تناقش، ووضعت لها خطط

والبند الثالث: أن الجامعة لها نشاط غير التدريس، وغير التعليم، وهو التواصل مع المجتمع وعقد اتفاقيات كثيرة مع عدد من المؤسسات.

والبند الرابع في هذه الخطة : هو دعم البحث العلمي عن طريق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.