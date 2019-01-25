الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جدة-عبدالمنعم البراشى أطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، صاحبَ السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان آل سعود ، على الخطة التشغيلية للرئاسة. سعود ، على الخطة التشغيلية للرئاسة. وعرض السديس ، على نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، الخطة التي أعدتها الرئاسة العامة لموسمي الحج والعمرة لهذا العام، والتي تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وزيادة الطاقة الاستيعابية لزوار الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة ( 2030 ) بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة .

كانت هذه تفاصيل خبر السديس يُطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على الخطة التشغيلية للرئاسة‎‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.