ألمانيا: إجلاء 500 راكب من قطار في محطة بفرانكفورت

وكالات

أكدت الشرطة الألمانية أن عناصرها أجلت اليوم الجمعة 500 راكب من قطار في المحطة الجنوبية بمدينة فرانكفورت إثر تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة على

متنه.

وقالت الشرطة عبر بيان في موقع "تويتر": "تم تلقي إنذار بوجود قنبلة في القطار رقم ICE74. وجرى

إجلاء 500 راكب من القطار بسلامة ودون وقوع أي إصابات".

وأضافت أنها أغلقت الرصيفين 5 و6 في المحطة، مشددة على أنها تتخذ الإجراءات الضرورية في الموقع، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء.