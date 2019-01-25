ألمانيا: إجلاء 500 راكب من قطار في محطة بفرانكفورت

أكدت الشرطة الألمانية أن عناصرها أجلت اليوم الجمعة 500 راكب من قطار في المحطة الجنوبية بمدينة فرانكفورت إثر تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة علىمتنه.
وقالت الشرطة عبر بيان في موقع "تويتر": "تم تلقي إنذار بوجود قنبلة في القطار رقم ICE74. وجرى
وأضافت أنها أغلقت الرصيفين 5 و6 في المحطة، مشددة على أنها تتخذ الإجراءات الضرورية في الموقع، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء.
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