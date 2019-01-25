ناتو:روسيا لم تحترم معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

وكالات:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن روسيا لم تبد أي علامة على احترام المعاهدة التاريخية الخاصة بالصواريخ النووية متوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.

وأضاف -في تصريحات عقب إجراء محادثات بين روسيا والناتو في بروكسل اليوم الجمعة أوردتها

شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - إن "المعاهدة الآن في خطر.. وللأسف لم نر أي علامات على إحراز تقدم".يذكر أنه معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة والاتحادالسوفيتي في عام 1987 تحظر إنتاج واختبار ونشر الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز التي تطلق من قواعد أرضية، ويتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر.وتقول الولايات المتحدة إنه إذا لم تعد روسيا لالتزامها بالمعاهدة، فإنها ستبدأ في عملية تستمر لمدة ستة أشهر للانسحاب من المعاهدة بدءا من الثاني من فبراير المقبل.. فيما تنفى موسكو انتهاكها للمعاهدة.