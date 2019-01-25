ناتو:روسيا لم تحترم معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن روسيا لم تبد أي علامة على احترام المعاهدة التاريخية الخاصة بالصواريخ النووية متوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.
وأضاف -في تصريحات عقب إجراء محادثات بين روسيا والناتو في بروكسل اليوم الجمعة أوردتهاشبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - إن "المعاهدة الآن في خطر.. وللأسف لم نر أي علامات على إحراز تقدم".
يذكر أنه معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة والاتحاد
وتقول الولايات المتحدة إنه إذا لم تعد روسيا لالتزامها بالمعاهدة، فإنها ستبدأ في عملية تستمر لمدة ستة أشهر للانسحاب من المعاهدة بدءا من الثاني من فبراير المقبل.. فيما تنفى موسكو انتهاكها للمعاهدة.
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