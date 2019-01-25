العفو الدولية تكشف 2018 عامًا مخزيا لإيران

اتهمت مؤسسة العفو الدولية الحكومة الإيرانية بأنها قد شنت حملة شرسة ضد آلاف المعارضين، و قامت بقمع العديد من التظاهرات التي قامت ضد الفساد و الفقر و الاستبداد في إيران.

وذكرت فى تقرير لها، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال 7000 متظاهر ، بما في ذلك الطلاب و الصحفيين و الناشطين ووسائل الإعلام و المدافعين عن حقوق البيئة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمحمين، و كذلك النشطاء النقابين، كما تم الحكم علي علي مئات المواطنين بالجلد و إحكام بالسجن و الإعدام.

وقال فيليب لوثر، مدير مركز البحوث وتقديم الدعم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية استمرت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير ومنع التجمعات السلمية واعتقال مجموعة من المتظاهرين هذا العام.

وأشار التقريرإلي أن هذا الكم الهائل من الاعتقالات والسجن يدل على الاستعداد الكبير للسلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات السلمية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية خلال 2018 وخصوصًا في يناير ويوليو وأغسطس واستخدمت أيضًا الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في وجه المتظاهرين العزل، كما ألقت القبض على الآلاف واعتقلت "بشكل تعسفي" خلال تلك المظاهرات.

المدافعات عن حقوق المرأة

وأوضح التقرير احتجاج النساء الإيرانيات ضد قوانين الحجاب الإجباري و التمييز الحاصل ضد المرأة، مؤكدًا أنه في هذا العام قد انضمت الكثير من النساء الشجعان إلي تلك الحركة المعارضة علي عكس السنوات السابقة، و قد أشار التقرير كذلك إلي فتيات شارع الثورة الذين خلعوا حجابهم في الشارع أثناء مظاهرة صامتة، و الذين ألقي القبض عليهم و تعرضوا للتعذيب و الإهانة و ضروب مختلفة من سوء المعاملة، و الذين يقبعون الآن خلف السجون، ومن هؤلاء الناشطة في مجال

حقوق المرأة و المحامية الإيرانية نسرين ستودة.

حقوق العمال والنقابات

كما سلط التقرير أيضًا الضوء علي الأزمات العمالية التي شهدتها إيران نتيجة الأزمات الاقتصادية ، و التي نتج عنها الكثير من الاحتجاجات و الإضرابات العمالية واسعة النطاق.

و قال التقرير إنه علي الرغم من أن مطالب العمال المتمثلة في تحسين ظروف العمل و دفع الأجور المتأخرة هي مطالب مشروعة و لا تهدد الأمن العام، و لكن القوات الإيرانية قد ردت عليها بإلقاء القيض على ما لا يقل عن 467 عاملاً ، بمن فيهم المدرسون وسائقي الشاحنات وعمال المصانع. كما تم اعتقال بعض هؤلاء المحتجين لاستجوابهم وتعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة.

الاقليات العرقية و الدينية

كما أشار التقرير إلي زيادة التمييز العنصري من قبل الحكومة اتجاه الأقليات الدينية و العرقية، و صرح أن السلطات الإيرانية قد قامت باعتقال و سجن المئات من الأقليات العرقية والدينية، كما علقت لهم خدمات مثل التعاليم والعمل ، و قال إن اعتقال ما لا يقل عن 171 راهبة مسيحية و استمرار الاضطهاد للبهائيين من أبرز القضايا في ملف الأقليات الإيرانية لهذا العام.