سفير الهند يفتتح معرض أقمشة الخادى بالقاهرة

كتبت تهاني شعبان افتتح راهوال كواليشيرايث، سفير الهند بالقاهرة وداليا يوسف، مدير عام بجمعية رجال الأعمال المصرية معرض أقمشة الخادي بمركز مولانا أزاد الثقافي الهندي في إطار الاحتفالات الجارية بذكرى ميلاد مهاتما غاندي المائة والخمسين. إطار الاحتفالات الجارية بذكرى ميلاد مهاتما غاندي المائة والخمسين. يضم المعرض منتجات من أقمشة الخادي المتميزة التي تتضمن منسوجات إلى جانب مستحضرات تجميل ومنتجات الصناعات القروية. وقماش الخادي عبارة عن نسيج يدوي مصنوعًا من غزل القطن والحرير الصوف. وهو نسيج طبيعي وعضوي. وسيقوم سفير الهند بالقاهرة بافتتاح المعرض.



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