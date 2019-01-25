كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان مقتل اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها الجمعةن في انفجار لغم عند مرور قافلتهم في وسط البلاد.

وقال البيان إن "آلية في قافلة لوجستية لبعثة الأمم المتحدة في مالي اصطدمت صباح الجمعة، حوالي الساعة السادسة بلغم في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي".

وأضافت البعثة أن "اثنين من جنود حفظ السلام قتلا" وجرح عدد آخر من الجنود، بدون أن تذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم.

وينتشر أكثر من 13 ألفاً من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن استولت ميليشيات إسلامية على شمال مالي في عام 2012. لكن تم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في عام 2013.