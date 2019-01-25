كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان اليوناني يوافق على اتفاق تغيير اسم مقدونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادق البرلمان اليوناني اليوم الجمعة، على اتفاق يقضي بتغيير اسم جمهورية مقدونيا المجاورة، في انتصار لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس يمهد لإنهاء أحد أصعب النزاعات الدبلوماسية في العالم.

وضمن تسيبراس تمرير الاتفاق الذي ينص على تغيير الاسم إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، بسبب دعم حزبه سيريزا اليساري وعدد من النواب المستقلين للاتفاق الذي يعارضه قسم كبير من الرأي العام.