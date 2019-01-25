كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تطلب لقاء في الدوحة لبحث الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مندوب النظام القطري في الأراضي الفلسطينية، محمد العمادي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس طلبت لقاء عقد فصائلي في الدوحة من أجل مناقشة ملف الانتخابات الفلسطينية الشاملة.

وقال العمادي في مؤتمر صحفي، إن "حماس طلبت عقد لقاء فصائلي في الدوحة لبحث تنظيم انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني"، لافتاً إلى أن قطر قبلت بهذا المقترح ومستعدة لعقد هذا اللقاء.

وفي سياق منفصل، أعلن العمادي تحويل الأموال القطرية التي كانت مخصصة لدفع رواتب موظفي حماس إلى ميزانية الأمم المتحدة، بعد رفض حركة حماس استلامها بسبب الابتزازات الإسرائيلية التي صاحبت الموافقة على قرار دخولها.

وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، رفضها استلام الأموال القطرية المخصصة لرواتب موظفيها في قطاع غزة، بعد تأجيل إسرائيل دخولها للقطاع أكثر من مرة.

وتخشى إسرائيل من تصعيد الأوضاع على حدود قطاع غزة، خلال فعاليات اليوم الجمعة، بعد رفض استلام الأموال القطرية التي كانت تربطها إسرائيل بالهدوء على حدود القطاع.