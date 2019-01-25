كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة.. إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب آلاف المتظاهرين الذين توافدوا للسياج الحدودي مع قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 44 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "أكثر من 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، وبقنابل الغاز المسيل الدموع، والذي يطلقه جنود جيش الاحتلال بشكل مباشر لإصابة الشبان الفلسطينيين".

وأضافت أن من بين المصابين إصابة بالرأس وصفت حالتها بالخطيرة، بعد أن أطلق قناص إسرائيلي الرصاص على رأسه بشكل مباشر، وكما أصيب صحافي فلسطيني بقنبلة غاز بشكل مباشر في قدمه، فضلاً عن إصابة عدد من المسعفين الفلسطينيين، جراء استهداف نقطة طبية بقنابل الغاز شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، أن قوة قناصة أطلقت النار وأصابت فلسطيني ألقى جسماً مشبوهاً على الجنود بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون قنابل يدوية على جيب عسكري على حدود قطاع غزة دون وقوع إصابات، بحسب الموقع العبري.

وتخشى إسرائيل من زيادة العنف على حدود قطاع غزة، بعد إعلان حماس رفضها لأموال المنحة القطرية التي كانت تربط إسرائيل دخولها للقطاع، بالهدوء على حدود القطاع.