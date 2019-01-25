شخص يضع حدا لحياته رميا بالرصاص داخل شقته بالبيضاء

عاشت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، استنفارا أمنيا بعد العثور على شخص جثة هامدة داخل شقته في منطقة سيدي معروف.

واستنفرت المصالح جميع عناصرها، حيث تم العثور بالقرب من جثة الرجل في عقده الثالث على سلاح ناري، ورجحت فرضية القتل.

وأفاد مصدر أمني لليوم24، أن الواقعة تتعلق بانتحار وليس بقضية قتل.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا عاجلا في الموضوع لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.