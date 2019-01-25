قبل إغلاق ميركاتو الشتاء..عملاق ألماني الأقرب لانقاذ بنعطية من دكة بدلاء “اليوفي”

دخل فريق بورسيا دورتموند الألماني مجدداً بقوة إلى سوق الانتقالات الشتوية، وهاته المرة من أجل الظفر بخدمات عميد المنتخب الوطني المغربي، مهدي بنعطية، المتشبث برحيله عن يوفنتوس.

صحيفة “كالتشيو ميركاتو” نقلت مستجدات جديدة بخصوص دخول العملاق الألماني للاستفادة من خدمات المدافع المغربي، بعد أن وافقت إدارة فريق السيدة العجوز في الدخول في مفاوضات مع الأندية التي تريد التعاقد مع اللاعب.

وأضاف المصدر ذاته، بأن دورتموند الذي يلعب له أيضاً المغربي أشرف حكيمي، مستعد لخطف مهدي بنعطية في عقد إعارة يمتد لستة أشهر مع أحقية شراء العقد بصفقة نهائية، لتسهيل المفاوضات مع “اليوفي”، الذي ظل ومنذ انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، متشبثاً ببقاء صمام أمام دفاع الأسود.

وحظي بنعطية بإهتمام كبرى أندية القارة العجوز، كما تقدمت فرق خليجية للاستفسار عن وضعيته بالفترة الأخيرة، إلا أن ماسيمليانو أليغيري، مدرب يوفنتوس، ظل يؤكد عدم التفريط في لاعبه، رغم غياب التنافسية عنه.

ولم يعد بنعطية يتقبل الوضعية التي يعيشها داخل يوفنتوس، حيث خاض 5 مباريات فقط في الدوري الإيطالي الممتاز منذ بداية الموسم الكروي، وهي أضعف مشاركة للنجم المغربي في مسيرته الرياضية، منذ أن سطع إسمه في سماء الكرة الأوروبية.