استعدادا للانتخابات المقبلة.. خطة إعلامية ضخمة لأخنوش

علم «اليوم24» أن عزيز أخنوش، يستعد لتنفيذ خطة إعلامية ضخمة وغير مسبوقة في المغرب، وذلك استعدادا للمعركة الانتخابية المرتقبة عام 2021.

وتعتمد الخطة في أحد محاورها على تشكيل فريق كبير من الإعلاميين والصحافيين والمختصين في الشبكات الاجتماعية، يؤطرهم خبير بريطاني متخصص في العلاقات العامة، وصحافيون بينهم أسماء مرموقة وأخرى اشتغلت في منابر دولية.

وستقوم هذه الآلة الإعلامية، حسب المصادر، بترجمة المعطيات الرقمية والإحصائية، التي تعكس واقع المجتمع، إلى قصص إنسانية، وترويجها أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الفيديو واللغة البسيطة والمفهومة.

ويضع الفريق اللمسات الأخيرة على خطة تمتد إلى ثلاث سنوات، أي إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية.