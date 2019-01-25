غزة: 13 إصابة بالرّصاص الحيّ وعشرات الإصابات بالاختناف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، اليوم الجمعة، 13 فلسطينيًّا على الأقل، بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، عقِب اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المشاركين في مسيراتٍ سلمية على مقربة من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" أن الإصابات تشملُ طفلا ومُسعفا ومصورا صحافيًّا.

وفي منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة، أُصيب مواطن برصاص الاحتلال، عقب إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على مئات المواطنين، الذين توافدوا على المنطقة بعد صلاة الجمعة.

ونُقِل المُصاب إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق، بحسب ما نقلت "وفا" عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أصيب مواطن بالرصاص الحي شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، خلال إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز، على عشرات المواطنين شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج، ووُصِفت حالته بالمتوسطة.

وأصيب أحد المواطنين برصاصة في قدمه خلال مواجهات شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، إضافة لإصابة آخرين بالاختناق، حيث نقل المصاب إلى مستشفى الأوروبي لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسطه، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وتوافد آلاف المواطنين منذ ساعات ما بعد ظهر الجمعة، إلى المناطق الحدودية شرق القطاع للمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية المتواصلة للأسبوع الرابع والأربعين.

وذكرت "وفا" نقلا عن مراسلها، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود الشرقية لغزة، تضمنت نشر جنود قناصة خلف التلال الرملية، إضافة إلى ناقلات جند وجيبات عسكرية مصفحة وعربات عسكرية خاصة بإطلاق قنابل الغاز، ودبابات، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في مختلف أجواء القطاع عامة، والشرقية خاصة.