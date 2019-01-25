اتهاماتٌ بحق مستشار ترامب السابق ستون تتعلّق بتحقيق مولر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد مكتب المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر، أن السلطات الأميركية، قد أوقفت، اليوم الجمعة، روجر ستون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السابق غير الرسمي في إطار التحقيق الذي يقوده مولر والمرتبط بالتدخل الروسي في انتخابات 2016، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن عددا من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي، وصلوا إلى منزل ستون، في فورت لودردايل في فلوريدا، في وقت مبكر من صباح اليوم لتوقيفه، ودقّ أحد العناصر على الباب قائلا: "مكتب التحقيقات الفدرالي. افتح الباب".

وَوُجّهت لستون الذي يبلغ الـ66 من العمر، سبعة اتهامات تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، بحسب ما أفاد مكتب مولر.

وقال فريق المدعي الخاص إن ستون أُوقف في فلوريدا "بعد توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين فدرالية كبرى في 24 كانون الثاني/ يناير 2019".

ومن المقرر أن يمثل ستون أمام محكمة في فلوريدا، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

والخطوة هي الأولى التي يقوم بها مولر منذ سبعة أشهر في إطار التحقيق بقضية التدخل الروسي، وبمسألة ما إذا كان عرقل ترامب ومقربون منه العدالة.

ووفق وثيقة قضائية، فإن "ستون كان حتى عام 2015" عضوا في فريق حملة ترامب الانتخابية، و"حافظ على تواصل دوري مع حملة ترامب ودعمها علنا حتى انتخابات 2016".

ومنذ بدء مولر تحقيقاته، تم توجيه الاتهام إلى عديد من الأشخاص، من بينهم مقربون من ترامب.