الوحدة كفر قاسم يفوز بمباراة الموسم ويبتعد بالصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق الوحدة كفر قاسم فوزا خارجيا ثمينا على مكابي هكواح رمات غان بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وجرت أحداث المباراة على استاد رمات غان، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق القسماوي، اللاعب يوسي إسياغ، بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء.



وتمكن الفريق القسماوي بعد الهدف المبكر من الحفاظ على نظافة شباكه طوال سيرورة المباراة، حتى أطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 42 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، ليوسع الفارق عن وصيفه مكابي رمات غان إلى 6 نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق القسماوي يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم، وقد حقق بالأيام الأخيرة إنجازا بالصعود إلى الدور ربع النهائي من كأس الدولة بعد تغلبه على فريق الدرجة العليا، هبوعيل كريات شمونة، بهدف يتيم.