انت الان تتابع تفاصيل خبر اليابان.. استفتاء على نقل قاعدة أمريكية إلى منطقة ساحلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 05:21 مساءً - تعتزم اليابان، في فبراير المقبل، تنظيم استفتاء في جزيرة أوكيناوا بشأن نقل قاعدة "فوتنما" الجوية الأمريكية من موقعها الحالي بالبلاد.

وتنظم طوكيو الاستفتاء على خلفية اعتراضات متكررة من سكان محليين مرتبطة بمصير القاعدة الأمريكية الواقعة جنوبي اليابان.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز"، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء سيجرى يوم 24 فبراير على نقل القاعدة من مدينة غينوان إلى منطقة ينوكو.

ويمنح الاستفاء المواطنين حق الاختيار بين قرار النقل أو الإبقاء على القاعدة في موقعها الحالي، أو عدم إعطاء أية أهمية للأمر.

وكانت طوكيو وواشنطن اتفقتا على نقل قاعدة "فوتنما" من موقعها الحالي عام 1996.

ويعترض سكان محليون بجزيرة "أوكيناو" منذ سنوات على خطة نقل القاعدة العسكرية إلى موقع آخر على الجزيرة.

ويرى المعارضون أنّ نقل القاعدة من منطقة مكتظة بالسكان إلى منطقة أخرى ساحلية تتميز بقلة سكانها يعد "كارثة من الناحية البيئية".

يشار إلى أن نصف عدد القوات الأمريكية فى اليابان، وقوامها 50 ألف جندي، يتمركزون فى جزيرة أوكيناوا وحدها.