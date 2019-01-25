مصر تعلن الإفراج عن آلاف السجناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، الإفراج عن 6 آلاف و931 نزيلا في السجون، تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء القرار بمناسبة احتفال مصر بالذكرى السابعة والستين من أعياد الشرطة المصرية وذكرى 25 يناير السابعة.
ومن بين المفرج، بحسب "روسيا اليوم"، عنهم 2868 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين، وتنفيذا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
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