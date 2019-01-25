بعد تهديده بالقتل.. استقالة أول برلماني مثلي الجنس من الكونغرس البرازيلي

أعلن أول عضو مثلي الجنس في الكونغرس البرازيلي عن تقديم استقالته رسميا، بسبب تعرضه لتهديدات متكررة بالقتل، وأنه ينوي مغادرة البرازيل والاستقرار خارجها.
وفي رسالة وجهها النائب المثلي، جان وايليس، إلى حزبه، "حزب الاشتراكية والحرية" (PSOL)، أكد أن التهديدات التي يتلقها أصبحت لا تطاق، وأنه بات لا يستطيع مغادرة منزله في ريو دي جانيرو، كما تم تهديد إخوته وأمه كذلك.
وخلال مقابلة صحفية أجراها وايليس مؤخرا، أكد أن وتيرة العنف تصاعدت بشكل ملحوظ في البرازيل خلال العام الماضي، وخاصة بعد انتخاب الرئيس الجديد، جايير بولسونارو، من اليمين المتطرف، "الذي يحتقر المثليين والأقليات الأخرى أيضا".
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