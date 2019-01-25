السعودية تؤكد دعمها لأمن واستقرار السودان وتعزيز اقتصاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن أمن السودان من أمن السعودية، واستقراره استقرار لها.



جاء ذلك على لسان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في تصريح خلال زيارته للخرطوم في إطار الوفد الوزاري الذي بعثه العاهل السعودي تضامنا مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في بيت الضيافة الخميس، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم وزير التجارة والاستثمار ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار أن زيارة الوفد للخرطوم جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري، كاشفا عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين في هذا الصدد.

وشدد الوزير على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاهها والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالسعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 مليار قروضا لمشاريع تنموية في السودان تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين، 8 مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضا واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.