الشرطة الألمانية: تهديد بوجود قنبلة على متن قطار وإجلاء 500 راكب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الألمانية على تويتر، الجمعة، إن السلطات أجلت نحو 500 راكب من قطار في ألمانيا بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت أنها أخلت بعض الأرصفة في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت، وقالت إن جميع الركاب تم إجلاؤهم بسلام.

