القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الألمانية على تويتر، الجمعة، إن السلطات أجلت نحو 500 راكب من قطار في ألمانيا بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وأضافت أنها أخلت بعض الأرصفة في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت، وقالت إن جميع الركاب تم إجلاؤهم بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية: تهديد بوجود قنبلة على متن قطار وإجلاء 500 راكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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