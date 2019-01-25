الولايات المتحدة تسحب دبلوماسيين من فنزويلا

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رئيس فنزويلا

أصدرت الولايات المتحدة أمرًا يقضي بأن يُغادر موظّفوها «غير الأساسيّين» البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا، في الوقت الذي أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها في الولايات المتحدة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، لم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون في فنزويلا. وفي «تنبيه أمني» منشور على موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضًا من المواطنين الأمريكيين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن «يفكروا جديا» بمغادرة هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن «حكومة الولايات المتحدة قادرة فقط على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا بشكل محدود».على الجانب الآخر، قال مادورو أمام المحكمة العليا في العاصمة كاراكاس: «قررت استدعاء كل الطاقم الدبلوماسي وإغلاق سفارتنا وكل قنصلياتنا في الولايات المتحدة»، وفق ما أوردت