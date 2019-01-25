الان تتابع الشرطة الألمانية: إجلاء 500 راكب بمحطة فرانكفورت للقطارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أغلقت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أرصفة في محطة فرانكفورت للقطارات بسبب تهديد بوجود قنبلة. وقالت إنه تم إجلاء نحو 500 شخص من المحطة بسبب تهديد بوجود قنبلة.

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