الان تتابع قوات الاحتلال تقمع مسيرة بلعين وتصيب عددًا من المشاركين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري. وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين : إن جنود قوات جيش الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية، وقاموا برش غاز الفلفل تجاه المشاركين في المسيرة السلمية. وكشفت أن قمع الاحتلال أسفر عن إصابة عدد من المشاركين بالاختناق، كما قاموا بتصوير تلك الحالات من أعلى الأبراج العسكرية المقامة على الجدار العنصري.

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