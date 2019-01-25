شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق مولر يوقف روجر ستون المستشار السابق لترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) أوقفت السلطات الأمريكية اليوم (الجمعة) روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السابق بموجب اتهام أصدره بحقه المدعي الخاص روبرت مولر، وفق ما أفادت وسائل إعلام. أوقفت السلطات الأمريكية اليوم (الجمعة) روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السابق بموجب اتهام أصدره بحقه المدعي الخاص روبرت مولر، وفق ما أفادت وسائل إعلام. وتم توجيه سبعة اتهامات لستون تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، بحسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» وغيرها من وسائل الإعلام نقلا عن مكتب مولر الذي يقود التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.



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