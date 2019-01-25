شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف) أعلنت الأمم المتحدة في بيان مقتضب أن اثنين من قوات حفظ السلام الدولية قتلا وأصيب آخرون في ساعة مبكرة اليوم (الجمعة) عندما مرت سياراتهم على لغم أرضي في مالي. أعلنت الأمم المتحدة في بيان مقتضب أن اثنين من قوات حفظ السلام الدولية قتلا وأصيب آخرون في ساعة مبكرة اليوم (الجمعة) عندما مرت سياراتهم على لغم أرضي في مالي. وأضاف البيان أن الانفجار حدث قرب دوينتزا بمنطقة موبتي.



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